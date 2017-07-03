Tendürek Dağı'nda Şehit Olan Güvenlik Korucusu Ismail Deniz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu İsmail Deniz'in cenazesi toprağa verildi.



Şehit güvenlik korucusu Deniz'in (32) naaşı, Van'dan helikopterle Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Yanıktaş Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirildi.



Burada düzenlenen törende konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, terör örgütünün 30 yıldan fazladır ülkeye ihanet ettiğini söyledi.



Zorluoğlu, "Terör örgütü, dün çok sevdiğimiz bir kardeşimizi aramızdan alarak şehadetine sebep olmuştur. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i her zaman bu şehadet mertebesine ulaşmak için dua etmiştir. Şehidimizin ailesi bize Allah'ın emanetidir. En büyük görevimiz şehidimizin arkasından bıraktıklarına sahip çıkmaktır. Allah şehidimize rahmet etsin." dedi.



Törende fenalık geçiren şehidin yakınlarını, askeri personel ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.



Bu arada bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 4 çocuk babası şehit Deniz'in cenazesi defnedildi.



Törene Kaymakam Tekin Dundar da katıldı.



Van'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralanmıştı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit olmuştu.