VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
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VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

08.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:26

Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralıVAN'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı geçidinde, yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

VAN'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı geçidinde, yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çaldıran'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı geçidinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle görüş uzaklığının 5 metreye kadar düştüğü yolda, 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Yaralanan 1 sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zincirleme kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan yol, alınan önlemlerin ardından yeniden açıldı.

VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı
VAN Tendürek Dağı geçidinde zincirleme 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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