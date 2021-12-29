Tencent ve Remedy, oynaması ücretsiz co-op oyun geliştiriyor

Remedy, Unreal Engine'de PC ve konsollar için oyunu geliştirecek ve dünya çapında yayınlayacak olsa da, Tencent oyunu bazı Asya pazarlarında yerelleştirecek ve yayınlayacak. Tencent'e göre oyunun mobil sürümü de bulunacak.

Remedy ve Tencent tarafından ortaklaşa finanse edilecek bu oyunda anlaşmanın bir parçası olarak Remedy, Tencent'e oyunun mobil sürümünü geliştirme ve yayınlama haklarını da lisanslamıştır. Tencent, mobil sürümü geliştirme ve yayınlama masraflarını karşılayacak. Taraflar, mobil sürüm için ayrı bir gelir paylaşım şeması üzerinde anlaştılar.

Remedy CEO'su Tero Virtala şu sözlere yer verdi: "Vanguard, Remedy'nin oynaması ücretsiz uzmanlardan oluşan üst düzey ekibimiz tarafından yürütülen bir Hizmet Olarak iş modeline ilk girişini işaret ediyor. Remedy'nin güçlü yönlerinin üzerinde co-op çok oyunculu yeni ve heyecan verici bir şey inşa ediyoruz." Virtala sözlerine şöyle devam ediyor: "Yayıncılık sorumluluklarını üstlenmek için yeteneklerimizi genişletmek şirketimizin gelişiminde bir sonraki adımdır."

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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