Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI 2021'de paiN Gaming karşısına çıkıyor!
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Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI 2021'de paiN Gaming karşısına çıkıyor!

Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI 2021'de paiN Gaming karşısına çıkıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI 2021'de ilk maçına çıkıyor!

Bu seneki KMF şampiyonu temsilcimiz fastPay Wildcats MSI 2021'de ilk maçı olan paiN Gaming karşısına çıkıyor. Başarılı Türk temsilcimiz grup aşamalarının ilk gününde Brezilya temsilcisi ile karşılaşacak!

Temsilcimizin 2021 MSI'da mücadele edeceği grubu:

B Grubu:

MAD Lions (LEC)

fastPay Wildcats (TCL)

Pain Gaming (CBLOL)

PSG Talon (PCS)

Tarihinde ilk defa MSI'da mücadele edecek olan temsilcimize güvenimiz tam. Playerbros olarak temsilcimiz fastPay Wildcats'e ve oyuncularımıza başarılar diliyor, tüm gücümüz ile destekliyoruz!

Maçları Türkçe anlatım ile ,  veya  takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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