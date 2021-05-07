Temsilcimiz fastPay Wildcats MSI 2021 B grubu ikinci maçında Mad Lions'a mağlup oldu.

Başa baş oynadık ama kazanamadık. Önümüzde dört maç kaldı. Gruptan çıkmak için hala şansımız var.

MSI 2021 ikinci gün karşılaşmaları devam ediyor. Temsilcimiz fastPay Wildcats için dün oynadığı B grubu ilk maçında CBLOL temsilcisi 'e mağlup olmasının ardından bugünkü Mad Lions maçı daha da önemli hale gelmişti.

Her ne kadar Avrupa'daki gururumuz LEC şampiyonu Armut ile karşı karşıya gelsek de gönüllerimiz bölgemizi olabildiğince iyi temsil etmeye çalışan fastPay Wildcats'den yanaydı. Uluslararası turnuvalarda alınan galibiyetlerin TCL bölgesini daha da ileri taşımak için en iyi fırsatlar olduğunu söylememiz gerek.

B grubu ikinci gün maçında Mad Lions ile karşılaşan Wildcats ekibi seçim yasaklama ekranından bir adım önde çıktı diyebiliriz. İttiren koridorları bulmayı başararak Nocturne üst koridor ile tehdit unsuru oluşturduk. Erken oyunda her iki takım da ciddi üstünlük elde edemedi. Orta oyuna kadar temsilcimizin çok basit bireysel yakalanmaları tempoyu rakibe kaptırmamıza sebep oldu. Daha sonrasında bir iki tane iyi savaş bulmayı başardık ve oyunu son ana kadar dengede götürmeyi bildik. Fakat baron güçlendirmesini tekrar kaptırdıktan sonra üssümüzde yaptığımız savaşı kaybettik ve güzel oyunumuza rağmen mağlubiyete engel olamadık.

Temsilcimizin bugün gösterdiği performans ileriki günler için umut vericiydi. Grubun favori takımı Mad Lions ile başa baş gitmek hiç de kolay değil. Aynı oyunu diğer rakiplerimize karşı gösterebilirsek gruptan çıkabiliriz.

Kaynak: Playerbros