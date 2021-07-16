"Temmuz Direnişi ve Edebiyat Paneli", Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) iş birliğiyle "Temmuz Direnişi ve Edebiyat Paneli" ile "15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) iş birliğiyle "Temmuz Direnişi ve Edebiyat Paneli" ile "15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde düzenlendi.

Moderatörlüğünü Murat Ayar'ın yaptığı panele Prof. Dr. Mustafa Özel, şair ve yazar İsmail Kılıçarslan, DERGİBİR Başkanı Metin Uçar ile Enes Batman konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ilk konuşmacısı Kılıçarslan, 15 Temmuz'un edebiyata yansımaları hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçarslan, bu direnişi gerçekleştiren halkın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "15 Temmuz ile ilgili önemli eserlerin ortaya konulduğunu düşünüyorum. Zamanla daha nitelikli eserler de ortaya çıkacaktır. Bu konuda ben iyimserim." dedi.

Prof. Dr. Özel ise bu şahitliklerin yazıya dökülmesinin önemine dikkati çekerek, "15 Temmuz birçok açıdan turnusol kağıdı olmuştur. Şu anda hepimize düşen şey, kimin bu mesele ile ilgili hatıratı varsa bunu yazılı hale getirmesidir. Edebi ürünler, bu şahitlikler üzerinden inşa olacaktır." diye konuştu.

DERGİBİR Başkanı Uçar da dergilerin bu süreçteki önemini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ağustos 2016'dan itibaren dergilerimizde en çok söylediğimiz şey 'Unutmadık, unutturmayacağız' oldu. Dergilerimizde bu konuyla ilgili çok sayıda ürün yer aldı. Bugün burada sergilenen, 15 Temmuz dosyasıyla çıkan dergilerin kapaklarının bulunduğu 'Dergi Kapakları Sergisi' de bunun açık bir göstergesidir. Adını 15 Temmuz direnişinden alan ve yoluna emin adımlarla devam eden Temmuz dergisi de bu konuda oldukça özel bir yere sahiptir."

Prof. Dr. Özel'in duasıyla sona eren panelin ardından "15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" katılımcılarla buluştu.

"15 Temmuz" dosyasıyla çıkan dergilerin kapaklarının yer aldığı sergide, aralarında Haksöz, Genç, Temmuz, Mostar'ın da bulunduğu 23 derginin kapağı sergileniyor.

Adını 15 Temmuz direnişinden alan "Temmuz dergisi" de sergilenen dergi kapakları arasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref