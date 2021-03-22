Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi

22.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:41

Bir süre önce cezaevinden firar eden 39 yaşındaki A.B. adlı zanlı, temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandı. Zanlının 8 ayrı suçtan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Filmleri aratmayan operasyon, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden firar eden A.B. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.

8 AYRI SUÇTAN 20 YIL HAPİS CEZASI VARMIŞ

Cezaevi firarisi A.B.'nin, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. A.B. adlı suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce savcılığa akabinde cezaevine gönderildi.

Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:43:11. #1.16#
title