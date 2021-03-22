Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi
Bir süre önce cezaevinden firar eden 39 yaşındaki A.B. adlı zanlı, temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandı. Zanlının 8 ayrı suçtan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
Filmleri aratmayan operasyon, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden firar eden A.B. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.
8 AYRI SUÇTAN 20 YIL HAPİS CEZASI VARMIŞ
Cezaevi firarisi A.B.'nin, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. A.B. adlı suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce savcılığa akabinde cezaevine gönderildi.