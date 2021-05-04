"Temizlik yaptık" bahanesi işe yaramadı: Kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza
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"Temizlik yaptık" bahanesi işe yaramadı: Kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza

'Temizlik yaptık' bahanesi işe yaramadı: Kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek bir dernekte 'temizlik yapma' bahanesiyle kumar oynayan 6 kişiye toplamda 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek bir dernekte 'temizlik yapma' bahanesiyle kumar oynayan 6 kişiye toplamda 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Traktör Sevenler Derneği'nde oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tam kapanma nedeniyle kapalı olması gereken derneğe baskın yapan ekipler, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipleri gören bir kişi, "temizlik yaptık" dese de ekipler, tedbirleri ihlal eden 6 kişiye toplamda 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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