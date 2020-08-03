Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü
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Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü

Kastamonu'da mesire alanında göre yapan temizlik görevlisi, ortak kullanım alanlarının temiz kullanılması konusunda uyardığı şahısların sopalı saldırısına uğrayarak kanlar içinde kaldı. Saldırganlar gözaltına alınırken, belediye görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

03.08.2020 23:18 | Son Güncelleme: 03.08.2020 23:28

Kastamonu'da mesire alanında temizlik görevlisi, uyardığı grubun saldırısına uğrayarak kanlar içinde kaldı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir piknik alanında görev yapan temizlik görevlisi, çöp atılmaması ve ortak kullanım alanlarının temiz kullanılması uyarısında bulunduğu şahıslar tarafından darp edildi.

UYARILINCA SOPALARLA SALDIRDILAR

Piknik alanında bulunan tuvaleti temiz kullanmayan ve uygunsuz davranışlarda bulunan grubu uyaran görevli, şahısların sopalı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların kurtardığı temizlik görevlisi, saldırı sonucu kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralıya bandaj yapıldı.

Temizlik için uyarı yapan belediye görevlisi feci şekilde darp edildi

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayla ilgili de, ilçe belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Sadece uyarıda bulunduğu için, temizlik görevlimiz Ova-altı piknik alanında darp edildi. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyuna duyururuz. Nüfusun 10 katına çıktığı şu günlerde büyük özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımıza şiddet olayını kınıyor bir daha olmamasını temenni ediyoruz" denildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca, olayı gerçekleştirenlerin emniyet mensuplarınca gözaltına alındığı da duyurularak, "Belediyemiz, çalışanımız İlker beyin yanında ve arkasında duracaktır. Gerekli cezayı almaları için yapılması gereken yasal işlemler konusunda müdahil olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü
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