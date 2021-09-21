Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor - Haberler
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Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Erdem - Haberler | Yerel

Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor Bursa'da işini aşk ile yapan belediyenin temizlik görevlisi, hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor.

BURSA (İHA) - Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor

BURSA - Bursa'da işini aşk ile yapan belediyenin temizlik görevlisi, hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor.

Büyükorhan Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sami Bozkuş ilçenin sokaklarını elinde süpürgesiyle köşe bucak temizliyor. İşini severek yapan temizlik görevlisi vatandaşların oyun havası teklifini geri çevirmiyor. Bozkuş'un hem görevini yapması hem göbek atması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Sami Bozkuş'un keyifli anlarına şahit olan bir vatandaş da ona eşlik edip karşılıklı göbek attı.

İlçenin neşe kaynağı temizlik görevlisi Sami Bozkuş, "Hem oynarım hem işimi yaparım" diye konuştu.

Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor

Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor

Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor

Temizlik görevlisi hem oynuyor, hem de sokakları süpürüyor
İhlas Haber Ajansı / Ali Erdem - Son Dakika Haberleri
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