Temizlik Benim İşim Kadir kaç yaşında? Temizlik Benim İşim dış ses kim?
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Temizlik Benim İşim Kadir kaç yaşında? Temizlik Benim İşim dış ses kim?

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Temizlik Benim İşim Kadir kaç yaşında? Temizlik Benim İşim dış ses kim?

Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 6 Nisan Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Temizlik Benim İşim saat kaçta, hangi gün? Temizlik Benim İşim Kadir kaç yaşında? Temizlik Benim İşim dış ses kim?

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, saat kaçta?Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Temizlik Benim İşim Kadir kaç yaşında? Temizlik Benim İşim dış ses kim?

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FOX TV'nin sevilen programlarından olan Temizlik Benim İşim, Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana geliyor. Temizlik Benim İşim saat 14:00'da, hafta içi her gün ekranlarda.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİM?

1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının yeni yarışması Temizlik Benim İşim de sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı ve reklam filmlerinde yer aldı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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