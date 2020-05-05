Temizlemek istediği kuru sıkı tabanca ateş aldı, kız kardeşini başından yaraladı
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Temizlemek istediği kuru sıkı tabanca ateş aldı, kız kardeşini başından yaraladı

Temizlemek istediği kuru sıkı tabanca ateş aldı, kız kardeşini başından yaraladı
05.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:44

ADANA'nın Feke ilçesinde, 11 yaşındaki kız çocuğu A.Ş., ağabeyi Y.Ş.'nin (17) temizlemek istediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı.

 

ADANA'nın Feke ilçesinde, 11 yaşındaki kız çocuğu A.Ş., ağabeyi Y.Ş.'nin (17) temizlemek istediği kuru sıkı tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı. Olay, Feke ilçesi Sahmuratlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ş. (17) evdeki kuru sıkı tabancayı temizlemek istedi. Ancak tabanca ateş aldı ve kız kardeşi A.Ş. başından yaralandı. Yaralanan çocuk, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen A.Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana'ya sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ağabey ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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