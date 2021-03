Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılma tartışmasında tavrını belli etti: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

28 Şubat mağduriyetleri tamamen ortadan kaldırılmadan, 28 Şubat ile hesaplaşmanın mümkün olmadığını belirten Karamollaoğlu, "28 Şubat sürecini, siyasi partiler için kendi meşruiyet zeminlerini kurmak adına kullandıkları bir vesile olmaktan çıkartılıp, 28 Şubat ile gerçekten hesaplaşıldığı bir süreç olarak tarihe geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"ADALET REFORMU NEYİ DEĞİŞTİRECEK?"

Karamollaoğlu, hükümetin adalet reformu hazırlıklarına ilişkin "Meclis'te iktidar partisi adalet reformu diye bir takım teklifler getirecek. Çoğunluğu olduğu için de bunlar geçecek. Soruyorum ne değişecek? Zihniyet değişmeden, sadece kanunları nizamları tüzükleri değiştirmek bir mana ifade etmiyor. Esas mesele yaklaşımda zihniyette iş tutuşta… Eğer bunlar sağlanmazsa sadece kağıt üzerinde bir takım ifadeleri dile getirerek hiçbir konuyu düzeltemezsiniz adalet bunun başında gelir. Adalet fikri ve düşünce hürriyetini korumaya matuf olmalıdır. Adalet haksızlıklar karşısında mazlumun yanında olmalıdır, İktidarın değil. Aslında demokrasilerde adalet iktidarı elinde bulunduranlara karşı mazlumları koruyacak bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksa tahakküm edeni koruyan bir adalet anlayışı huzuru ve barışı tesis edemez" ifadelerini kullandı.

"KANUNLAR YAPABİLİRSİNİZ, UYMADIKTAN SONRA NEYE YARAR?"

İnsan Hakları Eylem Planı'na değinen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Siz kanunları yapabilirsiniz, uymadıktan sonra neye yarar? Bazı hakimler bile 'ben bu kanunlara uymuyorum, bu anayasa hükmünü yok sayıyorum' diyor. Ne yapıyorsunuz o konuda? Daha bunu yerine getirmezken, siz insan haklarıyla ilgili istediğiniz düzenlemeleri yapın, tavrınız, yaklaşımınız değişmedikçe kanunlar insanların önüne engel olarak çıkmıyor, yanlışlıkları önlemiyor. Elbette önlemesi icap eder ama önlemiyor. Neden? İktidar sorumlu davranmalı. Sorumluluk önemli bir özellik. Hakimler, yöneticiler, özellikle de yetki sahibi olan kesimler bu sorumluluğu hissetmedikten sonra istediğiniz değişikliği yapın bunun hiçbir hükmü olmuyor."

HDP'NİN KAPATILMA TARTIŞMASI

Karamollaoğlu, AK Partili Cahit Özkan'ın "HDP hukuken kapatılacaktır" açıklaması hatırlatılarak sorulan soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu tip konular üzerinde müzakerenin doğru olduğu kanaatinde değilim. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz birini kapatırsınız bir başkası çıkar."

"İKTİDAR GÜNÜ KURTARAN SÖYLEMLERE SARILIYOR"

İktidarın asıl meseleleri ıskalayarak günü kurtaran söylemlere sarıldığını söyleyen SP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir hafta bakıyorsunuz uzaya çıkıyoruz bir hafta bakıyorsunuz, "Dünya GAFAM'dan (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) büyüktür. Bu GAFAM'ın muadillerini yapacağız" diyorlar.

Daha çok değil bir sene önce bugünlerde ücretsiz maske dağıtacağız dedikten sonra bunu organize edemeyen, milletin fakirlikten pazarlarda akşamları atılanları topladığı, insanlarının geçim sıkıntısı sebebiyle canına kıydığı, işsizliğin zirve yaptığı, gençlerin gelecekten ümidini kestiği, her dört gençten üçünün yurt dışında yaşamayı hayal ettiği, her geçen gün beyin göçü verdiğimiz Türkiyemizde gerçekler can yaktıkça, millete hayal satmaya çalışıyorlar. Hayal kurmak elbette çok güzel bir şey, biz hayal kurmayalım geleceğe dönük projelerimiz olmasın demiyoruz. Ama gerçeklerden koparak, hayal satmaya kalkarsanız orada durun bir dakika deriz! Asıl meselelerimizi ıskalayarak günü kurtarmaya matuf söylemler kimsenin karnını doyurmuyor, milletin derdine derman olmuyor."