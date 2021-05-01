Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu
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Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu

Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Son dönem ortaya atılan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ortaklık için tek şart koştu. Partisinin Cumhur İttfakı'na yakınlaştığı iddiasına karşı çıkan Karamollaoğlu, siyasi ortaklık için "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz" dedi.

Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Gündeme ilişkin sorulan soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, partisinin Cumhur İttifakı'na yakın olup olmadığıyla ilgili de konuştu.

SAADET PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'NA YAKINLAŞTI MI?

Cumhur İttifakı'na parti olarak yakınlaştığı iddialarına Karamollaoğlu, "Hayır. Bir yerde isabetli bir karar vermek, bizim politikalarımızı yeniden tanzim edeceğimiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır" yanıtını verdi.

ERDOĞAN İLE İTTİFAK MASASI KURAR MI?

İttifakta tek şartı olan Karamollaoğlu, "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var" dedi.

MUHALEFETTE CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİZİ Mİ VAR?

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Karamollaoğlu, "Bunun şu anda konuşulmasını erken buluyorum. Çünkü ittifaklar bile gündemde değilken, cumhurbaşkanlığı çok ileri bir safhada" ifadelerini kullandı.

SAADET'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Karamollaoğlu, "Ben şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığının görüşülmesini çok erken buluyorum" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette düşünüyorum. Ama zamanı gelince. 80 yaşına geldikten sonra insan düşünmez olur mu? Ama her şeyin bir zamanı var. Türkiye'de eğer siyasette bir değişiklik meydana gelecekse bizim birinci talebimiz ağız dalaşını bırakmak. Birbirimizle insanmışız gibi konuşmaya başlayalım. Hararet etmeyelim. Uzlaşma zeminine ihtiyacımız var..."

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Servet Uzun
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