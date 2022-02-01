TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler
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TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Demirören Haber Ajansı, Çağrı Çalışkan - Güncel
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TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

TEM otoyolu Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü aracı son anda terk etti. Aracın altından alevler çıkarak ilerlediği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 KT 2640 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda altından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilin uyarı lambalarını yakarak emniyet şeridine yanaştı. Bir anda alev topuna dönen otomobili son anda terk eden sürücü bagajdaki yangın söndürücüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye fe polis ekibi sevk edildi. Aracın seyir halimde altından ateşler çıkması ve emniyet şeridinde bir anda alev topuna dönmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmasını önlemek için yola dubalar koydu.


- İstanbul
TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Otomobil, Yangın, Güncel, Haber

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