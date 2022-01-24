TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı - Haberler
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TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İstanbul'da kar çilesi devam ediyor. TEM otobanı ve caddede mahsur kalan vatandaşlara bölgedeki bir hastaneye kapılarını açarak ay ve sıcak çorba ikram etti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışları İstanbul'da vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Küçükçekmece mevkiindeki otoban ve ana yollarda saatlerdir yolda kalan vatandaşlar, çareyi hastaneye sığınmakta buldu.

HASTANENİN KAPILARINI AÇTILAR

Tem otobanı ve caddede mahsur kalan vatandaşlara kapılanı açan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi'nin Genel Müdürü Ömer Kurnaz, insanlara çay ve çorba ikram ettiklerini ve bazı acil hastalara ise konaklama imkanı açtıklarını duyurdu.

Emre İliksiz
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İstanbul, Hastane, TEM, Güncel, Haber

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