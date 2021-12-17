TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kazada 3 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde, otomobilin çarptığı iki kişi ile sürücü ağır yaralandı.

EDİRNE (AA) - TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde, otomobilin çarptığı iki kişi ile sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen Cem Alper Tosun idaresindeki 34 DCD 481 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri bariyerleri aşarak otoyolun kenarındaki kanala düşerken, diğeri de yola savruldu. Bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü de ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda oluşan trafik yoğunluğu, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kazada 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kazada 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kazada 3 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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