Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada
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Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

03.01.2021 09:22 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:05

İstanbul Ataşehir'de bağlantı yolunda araçla seyreden iki grup, yol verme tartışması nedeniyle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Gruptaki bir gencin yediği yumruklarla yere serildiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında iki ayrı sürücü araçlarıyla seyrediyordu. Sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çekerek inen sürücüler tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Alevlenen tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine iki grup tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Dakikalarca kavga eden grubu otoyoldaki diğer sürücüler araya girerek ayırdı. Gruptaki bir gencin yere düştüğü kavga anı cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
DEMİR: dun sokaga cıkma kısıtlaması yok muydu ? bunlara kım ızın belgesi vermiş sorgulayın. .
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ŞAMAN: Genç vurmaya çalışırken yumruğu düz değil kavisli vuruyor , kendi gücündne dolayı yere yıkılıyor :( düz atsaydı bu olmazdı . Spor salonunda yeniden çalışmalı . Vücut yapacağına
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