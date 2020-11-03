TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
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TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı

03.11.2020 01:29 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:37
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı. 

Olay, saat 23.00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Edirne istikameti meydana geldi. İlker A. Yönetimindeki 34 DER 915 otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 LG 002 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sıra yoldan geçen bir kadın sürücü 34 DER 915 plakalı otomobilde sıkışan Edanur A. Adlı yaralı kadını ellerinden tutarak ekipler gelene kadar teselli etti. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralı kadını bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı anne Edanur A., sürücü baba İlker A. ile bebekleri 3 yaşındaki Alper A. ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iddialara göre kazaya sebebiyet veren diğer otomobil sürücüsü ifadesi alınması için ilçe polis merkezine götürüldü. Ayrıca kaza nedeniyle otoyolda trafik oluştu. 


- İstanbul
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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