TEM'DE KAMYONET TAKLA ATTI 1'İ AĞIR 3 YARALI
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TEM'DE KAMYONET TAKLA ATTI 1'İ AĞIR 3 YARALI

TEM'de aşırı hız yaptığı iddia edilen kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüjdeki bariyerlere vurarak takla attı.

28.08.2020 08:16 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:23

TEM'de aşırı hız yaptığı iddia edilen kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile orta refüjdeki bariyerlere vurarak takla attı. Bariyerlerin üstünde ters dönen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıraları TEM Beykoz Kavacık Köprüsü'nün altında Ankara yönünde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrul D.'nin kullandığı 16 AGB 347 plakalı mobilya montaj malzemesi yüklü kamyonet TEM Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki işaret levhalarına çarptı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen kamyonet orta refüjdeki bariyerlere de çarparak takla attı. Bariyerlerin üzerinde ters dönen kamyonette bulunan sürücü Ertuğrul D. ile Yasin Ş. yaralandı. Kamyonetin içinde fırlayarak drenaj kanalına düşenHarun Şener ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harun Şener'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BİRİNİN KANALA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM

Kazayı görerek yardıma koşan sürücülerden Erkan Karakaya kazayı;?Avrupa yakasından gelip Anadolu'ya geçerken son sürat geliyordu, çok hızlıydı kontrolden çıkınca refüjün ortasına atlayarak takla attı. Karşıdan gördüm, ilk ben durdum. Ben karşı taraftan geliyordum, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiyordum, karşılıklıydık. Ben normal altmışla gidiyordum, köprüden yolcu alacaktım. Ben yavaştım o çok süratli gelince kontrolden çıktığını fark ettim. Geldiğimde sürücünün çıkıp bağırdığını gördüm. Diğer vatandaşlardan birinin kanala düştüğünü gördüm. Diğerini de ben çıkardım şeklinde anlattı.

Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Kazanın olduğu Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken trafik üç şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Harun Şener

TEM'DE KAMYONET TAKLA ATTI 1'İ AĞIR 3 YARALI

Kaynak: DHA

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