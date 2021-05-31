TEM'de hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı
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TEM'de hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı

TEM'de hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan M.O. idaresindeki 68 ABY 178 plakalı kamyon ile U.A. kontrolündeki 34 KF 6208 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyon bariyerleri de aşarak devrildi. Kazada kamyon içerisinde bulunan F.A., T.T. ve Y.C.S. isimli 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM'de hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı
TEM'de hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı
TEM'de hafif ticari araçla çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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