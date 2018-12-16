Telkari Ustasının Yaptığı Takılar İlgi Odağı Oluyor

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi'nde stant açan telkari ustasının yaptığı takılar, ilgi odağı oluyor.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor.

Her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım stantları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Atölye çalışmaları ve sergilerin yer aldığı alanda, cam üfleme, keçe, ebru, hat, tezhip ve geleneksel Türk el sanatları ustalarının eserleri sergileniyor.

Telkari ustası Ali İmran Acabey, standında hem sanatını icra ediyor hem de ürünlerini satışa sunuyor. Acabey'in el emeği göz nuru yaptığı takılar, yerli ve yabancı konukların ilgi odağı oldu.

Acabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telkariyi çocukluk yıllarından beri icra ettiğini söyledi.

Telkari yapan çok az ustanın kaldığını dile getiren Acabey, şunları kaydetti:

"Telkari şu an son zamanlarını yaşıyor. Benden sonra yetişen çok fazla usta yok. Hatta hiç yok denilebilir. Mardin'de 13 usta var 14. benim ancak 15. usta çok zor yetişiyor. Mesleğimizi devletimizin desteği sayesinde icra edebiliyoruz. Biz de bu kapsamda yaptığımız sanatımızı devam ettirip takılarımızı satışa sunabiliyoruz."

Cam üfleme sanatı ustası Halil İbrahim Mert'in de yüksek ısıyı kullanarak ürettiği Mevlevilik temalı biblo ve takıları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleriyle konferans, söyleşi ve şiir dinletileri, ziyaretçilere manevi duygular yaşatıyor.