Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

Avustralya'da Timsah Avcısı programıyla tanınan Steve Irwin'in programında korku dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki Rob isimli timsah öğreticisinin yemek verdiği sırada bir anda sudan çıkan timsah, Rob'u kovalamaya başladı. Genç, arkadaşlarının yardımı sayesinde timsahtan kurtulabildi.

Avustralya'da yayınlanan televizyon programı, az kalsın faciaya neden oluyordu. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli genç, Timsah Avcısı programı için bir gösteri yapmaya karar verdi.

BEKLENMEYEN OLDU

Genç, elindeki yemle timsahın olduğu kafese girdi. Bir süre timsahın gelmesini bekleyen genç, yemeği atacağı sırada timsah sudan çıktı ve gencin üzerine doğru koşmaya başladı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da başarılı olamadı.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Çığlık içerisinde timsahtan koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucu kurtarıldı. Timsahın isminin Casper olduğu öğrenilirken, zaman zaman bu tarz aksilikler sergilediği ve kestirilemez olduğu belirtildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Avustralya, Yaşam, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title