Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu
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Avustralya'da Timsah Avcısı programıyla tanınan Steve Irwin'in programında korku dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki Rob isimli timsah öğreticisinin yemek verdiği sırada bir anda sudan çıkan timsah, Rob'u kovalamaya başladı. Genç, arkadaşlarının yardımı sayesinde timsahtan kurtulabildi.
Avustralya'da yayınlanan televizyon programı, az kalsın faciaya neden oluyordu. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli genç, Timsah Avcısı programı için bir gösteri yapmaya karar verdi.
BEKLENMEYEN OLDU
Genç, elindeki yemle timsahın olduğu kafese girdi. Bir süre timsahın gelmesini bekleyen genç, yemeği atacağı sırada timsah sudan çıktı ve gencin üzerine doğru koşmaya başladı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da başarılı olamadı.
ARKADAŞLARI KURTARDI
Çığlık içerisinde timsahtan koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucu kurtarıldı. Timsahın isminin Casper olduğu öğrenilirken, zaman zaman bu tarz aksilikler sergilediği ve kestirilemez olduğu belirtildi.