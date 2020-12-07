Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
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Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor

07.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:44
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor

Bilecik'te Türk Telekom firmasının açıkta bıraktığı telefon kabloları hırsızlara davetiye çıkartıyor.

Bilecik'te Türk Telekom firmasının açıkta bıraktığı telefon kabloları hırsızlara davetiye çıkartıyor.

Bilecik ve ilçelerinde son zamanlarda kablo hırsızlığı artarken, yapılan çalışmalar sonucu telekomünikasyon firması çalışanlarının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor. Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaklaşık bir ay önce evlerin bahçelerinde açıkta bırakılan kablolar hala yerinde dururken, köylüler olası bir hırsızlık olayı olmaması için dua ediyor.

"100 metreye yakın kablo görüyorsunuz ki yerlerde geziyor"

Bir aydan beri kabloların evinin bahçesinde yerlerde olduğunu belirten Ahmet Kırmızı, "Telekomünikasyon firmasının elemanları bahçemizde yaklaşık bir ay önce çalışma yaptı. 100 metreye yakın kablo görüyorsunuz ki yerlerde geziyor. Son zamanlarda haberlerden görüyoruz, Bilecik ve çevre illerde kablo hırsızlığı arttı. Telekomünikasyon firmasının bu duyarsız hareketi adeta hırsızlara davetiye çıkartıyor. Bahçemizde böyle bir olayın yaşanmaması için dua ediyoruz ve yetkililerden bir ay önce başlayıp yarım bırakılan bu işleri tamamlanmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor
Telekomünikasyon firmasının açıkta bıraktığı kablolar hırsızlara davetiye çıkartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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