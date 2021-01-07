Telegram nedir, nasıl kullanılır, hangi ülkenin? Telegram VS WhatsApp: Telegram güvenli mi?

Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur. WhatsApp güncellemesi sonrası gelen WhatsApp sözleşmesi nedeniyle kullanıcılar Telegram indirmeye başladı. Telegram nedir, nasıl kullanılır, hangi ülkenin? Telegram VS WhatsApp: Telegram güvenli mi? Telegram görüntülü arama var mı?

Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur. Kullanımı ve güvenirliği nedeniyle dikkat çeken Telegram hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

TELEGRAM NEDİR?

WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Telegram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.

TELEGRAM GÖRÜNTÜLÜ ARAMA VAR MI?

Klasik mesajlaşma servisinin yerini alan WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi Telegram, iOS tarafında aldığı son güncelleme ile önemli bir eksiğini kapattı. Telegram'a eksikliği hissedilen özelliklerden görüntülü arama (video call) ilk olarak iOS platformunda aktif edildi. Kullanıcıların Telegram'da görüntülü konuşma yapmak için 6.3 sürüme güncellemeleri ve beta test programına katılmaları gerekiyor. Peki, Telegram'da görüntülü konuşma nasıl yapılacak?

Telegram'da görüntülü aramayı etkinleştirmek için, Ayarlar menüsü altından "Deneysel Özellik" seçeneğinin açılması gerekiyor. Bundan sonra profil menüsünde "Görüntülü Arama" butonu görünür hale geliyor. Yalnız görüntülü konuşma için karşı tarafın da aynı adımları izleyerek özelliği açması gerekiyor.

Bulut depolama, klasörler ve çapraz platform desteği gibi etkileyici özelliklere sahip olan Telegram, sadece Android platformunda 500 milyon indirmeyi geçti.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın.

Güncel cep telefonu numaranızı yazın.

numaranızı yazın. Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın.

Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin.

Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz.

Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

TELEGRAM HANGİ ÜLKENİN?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır. Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.

4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300.000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi. 11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı. Ayrıca Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle bugüne kadar veri paylaşmamıştır.

TELEGRAM VS WHATSAPP: TELEGRAM GÜVENLİ Mİ?

Telegram, WhatsApp'ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok.

API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir Bot API platformuna da sahibiz.

Hem WhatsApp hem de Telegram uçtan uca şifreleme özelliğine sahipti ancak son sözleşme sonrası bu özelliğin ne olacağı bilinmiyor. Telegram sohbetlerinde ise mesajlar şifreli.

WhatsApp, Signal şifrelemesini kullanırken Telegram bunun için MTProto yöntemini kullanıyor. MTProto'da da herhangi bir güvenlik açığı bulunmamasına rağmen uzmanlar bilinen bir protokolün daha güvenilir olduğunu savunuyor.

Telegram'da sohbetleri PIN Kodu ve şifre korunabiliyor. WhatsApp ise bu açıdan bir adım geride.

WhatsApp normal kullanımda daha güvenli olsa da Telegram'ın özel sohbetleri, gizli mod klavyesi ve isteğe bağlı güvenlik katmanı bir adım öne çıkıyor. Kendi kendini imha eden mesajlar ve ekran görüntüleri de WhatsApp'ı bu rekabette geri düşürüyor.

WhatsApp'ın gizliliğiyle ilgili belirleyici bir nokta da kullanıcı hesaplarının telefon numaralarıyla ilişkili olması. WhatsApp'ta kimseyle numarasını bilmeden sohbet edemezsiniz.