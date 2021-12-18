'Telefonla konuşuyormuş' gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da şüpheli şahıs marketin önünde bulunan tüpü koltuğunun altına saklayarak çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir hırsızlık şüphelisi şahıs market önünde duran tüpleri gözüne kestirdi. Önce etrafı kontrol eden şüpheli telefonla konuşuyormuş gibi yapıp uygun anı bekledi. Uygun anı yakaladığı tüpü koltuğunun altına koyarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA