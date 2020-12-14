Dereye düşen telefonunu almak isteyen vatandaş ayağını kırdı

Bursa'da işe gitmek için evden çıkan şahıs, dere kenarında yürürken elindeki telefonu dereye düşürdü. Telefonu almak için inmeye çalışan şahıs aniden kayarak dereye düştü. Ekipler tarafından dereden çıkarılan şahsın ayağının kırıldığı öğrenildi.

İlginç olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Zafer mahallesi Zafer Bulvarı'nda meydana geldi. Murat B., (35) işe gitmek için evden çıktı. Yürürken telefonu ile oynayan Murat B., bir anda telefonunu Atıcılar Deresi'ne düşürdü.

AYAĞI KAYDI

Telefonunu almak için dereye inmeye çalışan Murat B., ayağının kayması ile dengesini kaybetti. Sert bir şekilde derenin içine düşen Murat B.'nin çığlık sesleri duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FACİA OLABİLİRDİ

Merdiven yardımıyla dereye inen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıyı bir saatlik çalışma sonucu kurtardı. Ayağı kırılan Murat B., sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca derenin içinde su olmaması facianın önüne geçti. Murat B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı