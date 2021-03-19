Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek
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Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek

19.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:47

Antalya'da arızalı telefonu iade etmek isteyen müşteri ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasındaki kavgayı polis ayırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Haksız yere beni buraya attın. Bu yanına kalmayacak. Düşman mıyım ben. Haksız yere aldınız, bunun hesabı kesilecek" dedi.

Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde caddedeki bir iş yerinden aldığı cep telefonu arızalı çıkan Selçuk Ö., iade etmek istedi.

DÜKKAN SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR DÖVDÜ

İddiaya göre parasını geri isteyen Selçuk Ö. ile iş yeri sahibi ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Selçuk Ö. iş yeri sahibi ve yakınları tarafından darbedildi. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri ile iş yeri arasında tartışma devam etti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polise zorluk çıkarıp tehdit ettiği ileri sürülen iş yeri çalışanlarına ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polise mukavemetini sürdüren S.C.'ye kelepçe takıldı. Ekip aracına alınan S.C., buradan da tehditlerine devam etti. Polis, tehditler savuran S.C. ve kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslara ayrıca pandemi kurallarını ihlalden kişi başı 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı.

"YANINA KALMAYACAK"

Gözaltına alınan ve polise tehditler yağdıran S.C., "Haksız yere beni buraya attın. Bu yanına kalmayacak. Su getirin bana. Düşman mıyım ben. Haksız yere aldınız bunun hesabı kesilecek. Bunun hesabı senin yanına kalmayacak. Haksızlık yapıyorsun haksızlık. Suçsuz yere beni niye böyle yapıyorsun. Suçsuz yere yaptın sen bunu bana" dedi.

Öte yandan, kavga anı ve polisin kullandığı biber gazı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
AKÇAABATLISELÇUK: Selçuk ö Haklı ADAM BOŞA KIZMAZ üründen memnun değilse sorun vardır %100 iade alınmalıdır
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GECELERİN YARGICI: ADAM HAKKINI ARIYORSA SİNİRLE AĞZINDAN ÇIKABİLİR BİRAZ HOŞGÖRÜ PLEASE
Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
ZAZAA: SİNİRLE KİMSEYİ TEHDİT EDEMEZ KARŞILIK OLMALI
Yayından Kaldır
500
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