"Telafide Ben de Varım" Programı Usul ve Esasları Yayınlandı.
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"Telafide Ben de Varım" Programı Usul ve Esasları Yayınlandı.

'Telafide Ben de Varım' Programı Usul ve Esasları Yayınlandı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde...

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocuklarımızın fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" Programı hazırlanmıştır.

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

"Telafide Ben de Varım" Programı Usul ve Esasları İçin tıklayınız.

EK - 1 VELİ İZİN DİLEKÇESİ için tıklayınız.

https://telafidebendevarim. meb. gov. tr

Kaynak: Habermetre

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