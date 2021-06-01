Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!
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Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!
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Kabine sonrası "Telafi eğitimi ne zaman 2021? Telafi eğitimi zorunlu mu?" Soruları tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul ortaokul ve liselerde yaz dönemi içerisinde öğrencilere telafi eğitimi verileceği ve söz konusu eğitim için hazırlıkların tamamlandığı duyurulmuştu. İşte telafi eğitimi hakkında detaylar...

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitime verilen uzun ara telafi eğitim tartışmalarını gündeme getirmişti. Online eğitim kesintisiz devam ediyor olsa da okullarda yüz yüze eğitim en çok araştırılan konulardan biriydi. MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk tarihi açıkladı

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.

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