Telafi eğitimi 2021 ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?
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Telafi eğitimi 2021 ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Telafi eğitimi 2021 ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından telafi eğitimi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Ardından "Telafi eğitimi 2021 ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?" Soruları gündeme geldi. MEB telafi programı hangi sınıflar için olacağını Ziya Selçuk açıkladı. İşte MEB eğitimde telafi eğitimi uygulamasının detayları...

1 Haziran normalleşme detayları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi eğitimleri açıklamasından sonra ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi 2 Temmuz olarak açıklandı. Bu açıklamanın akabinde okullar haziran ayında açılacak mı sorusu da gündeme geldi.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR,?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğrencinin merakla beklediği 'telafi eğitimi' ile ilgili açıklama yaptı.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük, kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Twitter hesabı üzerinden "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yapan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuşmuştu.

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