Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Telafi eğitim nasıl olacak?
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Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Telafi eğitim nasıl olacak?

Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Telafi eğitim nasıl olacak?
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Online yapılan dersler sonrası okullar açıldı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Peki, Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Telafi eğitim nasıl olacak?

Online yapılan dersler sonrası okullar açıldı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Peki, Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Telafi eğitim nasıl olacak?

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

"Yaz dönemiyle birlikte Bakanlığımız yaklaşık 1,5 yıl sürecek olan UDEP sürecine de girmiş oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında yapılacak çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine 1,5 yıl sürecek UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak.

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