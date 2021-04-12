Tel Abyad'da patlayıcı ele geçti
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Tel Abyad'da patlayıcı ele geçti

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Tel Abyad'da patlayıcı ele geçti

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda; boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada; 12 anti personel mayını, 8 İsrail yapımı güçlendirilmiş anti personel mayını, 2 fünye grubu, 4 el bombası, 9 basma tipi anahtar sistemi, 4 alıcı devresi, 3 anahtar sistemi, 5 kilo ağırlığında alüminyum tozu, 2 adet 2 kilo demir bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 5 metre uzunluğunda korteks, 1 ateşleme cihazı ile 5 tuzaklama amaçlı kullanılan metal kazık ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcıları kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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