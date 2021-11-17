Tekstilkent'te, yabancı uyruklu iki grubun kavgası görüntülendi

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de tekstil firmasında çalışan iki grup arasında çıkan Kavga, cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Tekstilkent'te bir iş yerinin deposunda çalışan yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kalabalık grupların birbirine saldırması ve tekme, yumruk atması cep telefonuyla kaydedildi.P

Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.???????

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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