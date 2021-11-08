AMASYA (İHA) - Tekstilci patron ' Şener Şen'den çalışanlarına istek şarkılar

AMASYA - Amasya'da yaşayan tekstilci Şener Şen, fabrikasındaki 250 çalışanına "müzik ruhun gıdasıdır" anlayışından yola çıkıp dinlettiği özel istek şarkı ve türkülerle motivasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde 5 yıldır faaliyette bulunan fabrikasında gün boyunca üretim yapan personeline ses sisteminden diledikleri müzikleri dinleten 42 yaşındaki Şen'in bu uygulaması çalışanlarını da sevindirdi.

Müzik dinlemeyi çok sevdiğini belirten çalışanlardan Mine Karakaya, "Çalınan şarkıları bizde seslendiriyoruz. İş verimimiz artıyor. Bu sayede zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz" dedi. "Şener şenlendirici" diye tanımladığı patronlarını çok sevdiklerini anlatan Serpil Kaygusuz da maaşlarını ve mesai ücretlerini de günü gününe aldıklarını söyledi.

Makine mühendisliği bölümünü bitirmesinin ardından 13 yıl boyunca bir tekstil firmasında çalıştığını hatırlatıp 5 yıl önce de 17 çalışanla faaliyete başladığı fabrikasında bugün 250 kişiyi istihdam eden evli ve 2 çocuk babası Şen ise "Müzik ruhun gıdasıdır. Yapılan işe ayrı bir özellik katıyor. Çalışanlarımın mutlu olduklarını görmek beni de memnun ediyor" diye konuştu.

Fabrikasına davet etmek istediği ünlü oyuncu Şener Şen ile aynı isim ve soyismi taşımanın keyifli olduğu kadar zorluğunun da bulunduğuna değinen Şen, "Adımı, soyadımı lakabım sanıyorlar. Çoğu zaman kimliğimi göstermek durumunda kalıyorum. Türkiye'ye hatta dünyaya mal olmuş bir sanatçımız olan Şener Şen'i fabrikamızda ağırlamaktan gurur duyarım" şeklinde konuştu.