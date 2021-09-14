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Teksas'ta Nicholas Kasırgası karaya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de şiddetli yağış ve fırtına getirmesi beklenen Nicholas Kasırgası kategori 1 seviyesinde Teksas kıyılarına ulaştı.

ABD'de şiddetli yağış ve fırtına getirmesi beklenen Nicholas Kasırgası kategori 1 seviyesinde Teksas kıyılarına ulaştı.

Meksika Körfezi'nde etkili olan Nicholas tropik fırtınası güçlenerek Teksas kıyılarına ulaştı. Nicholas fırtınası karaya ulaşmadan önce kategori 1 seviyesinde kasırgaya dönüştü. Kasırganın şiddetli yağış, rüzgar ve yüksek dalgalara yol açması bekleniyor.

Saatteki hızı 120 kilometreye ulaşan kasırganın, Houston'da 18 inç yağış getirmesi tahmin ediliyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, metropol bölgelerinde hayatı tehlikeye neden olacak ani sellerin etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Houston'da sele karşı barikatlar kurulurken, yetkililer bölge sakinlerine gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı. Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner yaptığı açıklamada, "Şiddetli yağış tahminleri nedeniyle herkesi bu geceden itibaren yarına kadar araba kullanmaktan kaçınmaya çağırıyorum" dedi.

Kasırga nedeniyle Houston'daki havalimanlarında birçok uçuş iptal edilirken, kanaldaki gemi trafiğinin de durduğu belirtildi. Dün itibarıyla fırtınadan etkilenen bölgelerde eğitime ara verilirken bugün de okulların kapalı olacağı bildirildi. Teksaslılar, araçlarına yakıt doldurmak, içme suyu, tuvalet kağıdı, süt ve yumurta gibi gıdaları stoklamak için bölgedeki benzin istasyonlarına ve süpermarketlere akın etti.

(İHA)

Teksas'ta Nicholas Kasırgası karaya ulaştı

Teksas'ta Nicholas Kasırgası karaya ulaştı

Teksas'ta Nicholas Kasırgası karaya ulaştı

Teksas'ta Nicholas Kasırgası karaya ulaştı
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Haber: Teksas'ta Nicholas Kasırgası karaya ulaştı - Haberler
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