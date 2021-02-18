Teksas'ta halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Teksas'ta halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi

18.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:18
Teksas'ta halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi

ABD'de şiddetli soğukların devam ettiği Teksas eyaletinde yetkililer, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmalarını istedi.

ABD'de şiddetli soğukların devam ettiği Teksas eyaletinde yetkililer, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmalarını istedi.

BBC'de yer alan habere göre, Kuzey Kutbu'ndan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Teksas'ta su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişiden musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner basın mensuplarına yaptığı açıklamada muhtemelen birkaç gün daha elektrik kesintilerinin devam edeceğini bildirdi.

Turner, elektrik kesintisinin devam ettiği evlerde suyu kaynatmanın da mümkün olmaması nedeniyle bu kişilerin sağlıkları açısından sadece ambalajlı su kullanmasını önerdi.

Kentte bazı iş yerlerine ve kiliselere ısınmak için sığınanlara aynı zamanda içme suyu sağlandığını belirten Turner, hala dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğünü kaydetti. Turner, özellikle sabah ve akşamları yola çıkanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD'de 15 Şubat'tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de elektriksiz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özge Özder Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mesut Özil Osman Özköylü Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Teksas'ta halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmaları istendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:24:20. #1.16#
title