Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre ilk sırayı Nisan ayı rakamlarına 471,57 ile ulaşan Siirt aldı. İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz ise; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Peki, Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?