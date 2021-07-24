Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?
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Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre ilk sırayı Nisan ayı rakamlarına 471,57 ile ulaşan Siirt aldı. İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz ise; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Peki, Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Son haftada tatil beldelerinde yaşanan yoğunluk sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında yaşanan artışı aktardı. Peki, Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?

TEKRAR YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Artan vaka sayıları sonrası vatandaşlar yasaklar geri gelecek mi? Okullar açılacak mı 2021? Tekrar kapanma olacak mı? sorularını araştırıyor. Okulların açılışı ile ilgili Mili Eğitim Bakanı konu ile ilgili, "Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Yasakların geri geleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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