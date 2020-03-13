Teknosa'dan dopdolu 'Depoları Boşaltıyoruz' kampanyası Teknosa,"Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yapıyor.

Teknosa,"Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile 13-19 Mart tarihleri arasında televizyondan akıllı telefona, bilgisayardan küçük ev aletine binlerce teknoloji ürününde özel indirimler yapıyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Teknosa, 13-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası ile hayatı iyileştiren, evde yaşamı keyifli hale getiren binlerce teknoloji ürününde özel kampanya gerçekleştiriyor.

Seçili ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimlerin olduğu kampanyalara ve televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine birçok farklı teknoloji ürünündeki fırsatlara Teknosa mağazalarından ve teknosa.com'dan erişilebiliyor.

Toplam 1.816 adet üründe indirimlerin olacağı kampanya kapsamında, Xiaomi mi 9Lite 6-64 GB akıllı telefon 700 TL indirimle 2.699 TL'den, Samsung Galaxy Note10+ 500 TL indirimle 8.999 TL'den, ASUS X571GD-AL143T Notebook 1.000 TL indirimle 5.499 TL'den ve Reeder M7S Tablet yüzde 40 indirim ile 299TL'den raflarda yerini alıyor.

Ev konforunu artıran Vestel FHD Smart TV 2.197 TL'ye, oyunseverlerin ilgisini çeken LG 24 MK 400H monitör ise 719 TL'ye satışa sunuluyor. Evin vazgeçilmezleri olan Tefal Express Compact Buhar Kazanlı ütü yüzde 35 indirimle 649 TL'ye, Preo tost makinesi ise 129 TL'ye tüketicilerle buluşuyor.

Kaynak: AA