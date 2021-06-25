Teknosa bir haftada iki yeni mağaza açtı
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Teknosa bir haftada iki yeni mağaza açtı

Teknosa bir haftada iki yeni mağaza açtı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, bir haftada iki yeni mağazanın açılışını yaptı.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, bir haftada iki yeni mağazanın açılışını yaptı.

Teknosa açıklamasına göre, pandemi sürecinde çoklu kanal/omnichannel iş modeliyle Türkiye'yi kesintisiz bir biçimde teknolojiyle buluşturmaya devam eden şirket, mağaza yatırımlarında hız kesmiyor.

E-ticaretin büyük sıçrama yaptığı perakende sektöründe satış, deneyim, satış sonrası hizmetler ve lojistik açıdan önemini koruyan mağazalarda dijitalleşmeye ağırlık veren Teknosa, Sakarya Cadde 54 AVM ile Kahramanmaraş Piazza AVM'de açtığı yeni mağazalarını teknoloji severlerin beğenisine sundu. Teknosa, açılışını yaptığı mağazalarla birlikte her iki ilde de mağaza sayısını ikiye çıkardı.

Sakarya Cadde 54 AVM'de Extra formatıyla açılan ve 1000 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan Teknosa mağazasında, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayardan akıllı telefonlara çok geniş yelpazedeki ürünler tüketicilerin hizmetine sunuluyor. 500 metrekare satış alanına sahip, standart formatlı Kahramanmaraş Piazza AVM'deki mağazada ise beyaz eşya hariç tüm ürünler tüketicilerle buluşuyor.

Teknoloji alışverişinde en kapsamlı müşteri deneyimine odaklanan Teknosa, önümüzdeki dönemde de mağaza yatırımlarını sürdürerek, müşteri deneyimini güçlendiren dijital atılımları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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