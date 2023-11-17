ZTE Red Magic 9 Pro'nun Özellikleri Açıklandı

ZTE'nin Nubia markasının oyun odaklı modeli Red Magic 9 Pro'nun özellikleri açıklandı. Telefon, 6500 mAh batarya, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olacak.

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu noktada çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Red Magic 9 Pro için geri sayım başladı. Çinli üretici kısa süre önce yaptığı açıklamada akıllı telefonun bir özelliğini resmen açıkladı.

Red Magic 9 Pro neler sunacak?

ZTE, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı tanıtım posteriyle yaklaşan Red Magic 9 Pro modelinin 6500 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini duyurdu. Bununla birlikte telefonun 8,9 mm kalınlığa ve 229 gram ağırlığa sahip olacağı belirtildi.

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm geçtiğimiz ay tanıtılan yeni yongası için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Akıllı telefonda 1/1.57 sensör boyutuna sahip ve OIS destekli 50 Megapiksel Samsung GN5 ana kamera yer alacak. Dahası, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens de cihazda mevcut olacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı Red Magic UI arayüzüyle çıkacak cihazın ekran altı selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Cihazın tanıtımı ise 23 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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