Zoom, çalışanlarına hibrit çalışma sistemine geçmelerini öneriyor

Pandemi süreciyle birlikte 7'den 70'e herkesin bildiği görüntülü toplantı ve görüşme uygulaması Zoom'dan çalışanlarına büyük bir çağrı geldi. Hayatımıza evden çalışmak gibi yeni kavramların eklenmesini sağlayan Zoom çalışanlarından ofise dönmelerini ve evden çalışma sistemini bırakarak hibrit sisteme geçmeleri gerektiğini bildirdi. Peki bunu neden yapıyor? İşte detaylar…

Zoom: Hibrit sistem çalışanlar için en iyisi!

Pandemi dönemi ile kullanımı artan ve uzaktan yapılan konferanslar, iş görüşmeleri, okul dersleri gibi sayısız alanda kullanılan Zoom, kendi çalışanları için yeni bir karar aldı. Zoom tarafından yapılan açıklamada, gözlemler ve deneyimlere bakıldığında çalışanlar için en uygun çalışma sisteminin hibrit olduğuna karar verildiğine ve çalışanlarını bu yönde teşvik edeceklerini belirttiler.

Şirket yeni getirdiği uygulamalar ile herhangi bir Zoom ofisine 80 kilometre ve altında yakın olan herkesin haftanın en az iki günü ofise gelmesini zorunlu tuttu. Yani bir Zoom çalışanıysanız haftanın en az 2 günü ofiste çalışmanız gerekiyor. Bu tarz bir uygulama ile yönetim Zoom gelirlerinin katlanacağına ve çalışanların daha verimli olacağına inanıyor. Uygulamaya ilerleyen süreçlerde çalışanların verimini arttıracak şekilde destek verileceği de bildiriliyor.

Bari sen ona uyma: Google'dan tam Elon Musk hareketi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin geneline baktığımızdaysa evden çalışma ve hibrit çalışma sistemlerinin azımsanmayacak kadar yüksek olduğu (toplamda yüzde 41) belirtiliyor. Ayrıca bu oranlar Avrupa ülkelerinde de benzer şekillerde. Genel dünya düzeninde artık bir bilgisayar ve internet bağlantısıyla yönetilebilecek tüm işler hibrit veya evden çalışma sistemiyle yapılıyor diyebiliriz.

Uzaktan çalışma sistemiyle alakalı yapılan araştırmalara bakıldığındaysa neredeyse yarı yarıya olan oranlar karşımıza çıkıyor. Evet bir grup insan evden çalışmanın çok rahat olmasından hoşnut ancak neredeyse eşit orandaki diğer grup odaklanma problemleri yaşadıklarını ve bu sebeple ofis ortamına ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce evde çalışmak mı yoksa ofiste çalışmak mı daha verimli? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…