Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü yeniden vizyona giriyor!

Tüm dünyada büyük bir beğeni kitlesine sahip olan ve hasılat rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi serisi yıllar geçse de eskimiyor. J.R.R Tolkien'in kitaplarından uyarlanan serinin son filmi Yüzüklerin Efendisi: Kralın dönüşü ise 20 yılın ardından yeniden vizyona girmeye hazırlanıyor.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü Nisan'da sinemalarda

2003 yılında vizyona giren efsanevi serinin son filmi Kralın Dönüşü, 20. yıl dönümünde yeniden sinemalarla buluşacak. Nisan ayında değişen günlerde ABD ve Kanada'da vizyona girecek olan filmin gösteriminde önemli bir konuk da yer alacak.

Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood, film gösteriminden önce Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evreninin dünyamıza yarattığı etki hakkında konuşacak. Ünlü oyuncunun gösterime gelmesi ile birlikte filmin vizyona girmesinin etkisi bir kat daha artırılmış olacak.

Resmiyet kazandı: Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor!

11 dalda Oscar kazanarak Titanik ve Ben-Hur filmleri ile bu alanda rekoru elinde bulunduran Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, yaptığı 1,1 milyar dolarlık hasılat ile başarısını taçlandırmıştı. Aradan geçen 20 yılın ardından vizyona geri dönen Kralın Dönüşü filmi, kesilmiş sahneleri ile birlikte gösterilecek. Orijinali 2 saat 58 dakika olan film kesilmiş sahneler eklendiğinde ise 4 saat 11 dakikaya uzuyor.

Diğer yandan Peter Jackson'ın yönetmen koltuğunda olduğu Yüzüklerin Efendisi serisinin ardından Tolkien'in yarattığı evrene yeni yapımlar da gelmeye devam ediyor. Hobbit üçlemesi ile yeni filmlere kavuşan evren son olarak Amazon Prime'da yayımlanan Rings of Power dizisine de ev sahipliği yapmaya başladı.

Son olarak Warner Bros'tan yapılan açıklamayla birlikte Yüzüklerin Efendisi kitaplarından uyarlanan yeni filmlerin de geleceğini öğrenmiş olduk. Yapılan açıklamaya göre yeni filmler Peter Jackson tarafından üstlenen filmlerin kapsadığı konuların dışına çıkacak. Filmin yapımcılığını ise yine New Line Cinema üstlenecek.

John Ronald Reuel Tolkien tarafından oluşturulan bu uçsuz bucaksız evrenin önümüzdeki dönemde daha fazla filme konu olacak gibi görünüyor. Peki siz Tolkien'in kitaplarından uyarlanan film ve diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.