YouTube'un reklam engelleyici baskısı sona erebilir

Dünyanın en popüler video platformu Youtube, son zamanlarda gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Youtube'un reklam engelleyici uygulamalar kullanmaya izin vermeyeceği yönünde haberler ortaya çıktı. Bugün ise platformun sıkıştırması devam ederken Avrupa Birliği gizlilik savunucuları bu baskının kalkacağını belirtiyor.

AB yasalarına göre Youtube'un yaptığı yasadışı!

Popüler video izleme platformu YouTube geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyici uygulamalar konusuyla gündeme geldi. Platform, kullanıcıların reklam engelleyici uygulamalar kullanmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Bu da artık YouTube'da reklam izlemenin zorunlu olacağı anlamına geliyor. Ancak bugün konuyla ilgili bazı iddialar ortaya çıktı. Avrupa Birliği'ndeki bazı gizlilik savunucuları, yasal düzenlemeler ile bu kısıtlamanın ortadan kalkacağını belirtti.

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Gizlilik uzmanı Alexander Hanff, YouTube'un reklam engelleyici algılama sisteminin bir gizlilik ihlali olduğunu ifade ediyor. Öte yandan AB yasalarına göre de yasadışı olduğunu belirtiyor. Hanff, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AdBlock algılama komut dosyaları casus yazılımlardır. Bunları tanımlamanın başka bir yolu yoktur ve bu nedenle izin alınmadan kullanılmaları kabul edilemez." Gizlilik uzmanının aslında YouTube gibi sitelerin sayfada reklam engelleyici kullanıp kullanılmadığını tespit eden bazı kodlardan bahsediyor.

Platform, daha öncesinde reklam engelleyicileri engellemeye yönelik olarak küçük bir deneme yaptı. Ancak ilerleyen zamanlarda bu konu küresel hale geldi. YouTube, bir süre sonra reklam engelleyici kullananlara video yerine reklamlara izin verme ya da Premium abonesi olmaya teşvik eden bir istem görüntülemeye başladı. Bu da kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı.

Peki, siz YouTube reklam engelleme olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi taraf haklı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!