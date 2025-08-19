Yerli TRLG-122 Füzesi İlk Kez Atış Testinde Hedefi Tam Vurdu

Yerli TRLG-122 Füzesi İlk Kez Atış Testinde Hedefi Tam Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN tarafından geliştirilen TRLG-122 füzesi, hafif araç platformundan yapılan atış testinde sabit deniz hedefine tam isabetle vurdu.

ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 Füzesi, ilk kez hafif araçtan yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan'ın TRLG-122 füzesi, gerçekleştirilen test atışında önemli bir başarıya imza attı. Hafif araç platformu üzerinden yapılan denemede füze, sabit bir deniz hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde TRLG-122'nin hedefi vurduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü

Camiyi sabah namazında kurşuna tuttular: Çok sayıda can kaybı var
title