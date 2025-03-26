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Yerli otomobil Togg'a iki yeni özellik geldi

Yerli otomobil Togg'a iki yeni özellik geldi
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), uzun süredir beklenen yenilikleri uygulamaya koydu. T10X için uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri kullanıma sunuldu. Kullanıcılar rahatlıkla aktif hale getirip uygulayabilecek. Togg yetkilileri, ilerleyen dönemde bu özelliklere uzaktan klima kontrolü ve şarj yönetimi gibi fonksiyonların da ekleneceğini belirtti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), T10X kullanıcılarının uzun süredir beklediği uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri resmen yayımlandı. Akıllı cihaz deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uzaktan kontrol ve dijital anahtar özellikleri, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden resmen aktif edildi.

TOGG UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Sürücüler, Trumore uygulaması aracılığıyla T10X'lerini uzaktan başlatma, kapıları kilitleyip açma ve bagajı kontrol etme imkanına kavuştu. Togg yetkilileri, ilerleyen dönemde bu özelliklere uzaktan klima kontrolü ve şarj yönetimi gibi fonksiyonların da ekleneceğini belirtti. Bu yenilik, Togg kullanıcılarına özellikle hava koşullarına göre aracı hazırlama veya eşyalarını uzaktan yerleştirme gibi durumlarda büyük kolaylık sağlayacak.

ANAHTAR ÖZELLİĞİ DE DEVREDE

Yeni özelliklerin bir diğer önemli parçası ise dijital anahtar özelliği oldu. Artık Togg T10X sahipleri, fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarını anahtar olarak kullanabilecek. Telefon cepteyken araca yaklaşıldığında kapılar otomatik olarak açılacak, araçtan uzaklaşıldığında ise otomatik olarak kilitlenecek. Ayrıca, Trumore uygulaması üzerinden aile üyeleri veya arkadaşlarla güvenli bir şekilde dijital anahtar paylaşımı yapılabilecek olması da dikkat çekiyor.

ADAS 300 BİN TL OLDU

Son olarak ADAS özellikleri için bir sürüş paketi piyasaya süren Togg, 2024 ikinci yarısından itibaren sattığı araçlardaki ücretsiz kullanımı 7 Nisan'da sonlandıracak. Sürüş özelliklerine erişmek isteyen kullanıcılar tek seferlik 30.000 lira ödeme yapacak. Paket içerisinde adaptif hız sabitleyici, sürücü asistanı ve yoğun trafik pilotu olmak üzere üç fonksiyon bulunuyor

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

Daha direksiyonuna oturmamış adam sırf muhalefet olmak için çamur atıyor. Asgari ücretli alamıyor diye veryansın ediyor. Arkadaş sen asgari ücretle çalışıyorsan zaten alamaman lazım. Adı üstünde asgari. Bir kez olsun aracı kullanmamış adam TOGG için problemleri çok diyor.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Yerli olan ürünlere istemezuk diyen zihniyet yorum yapmamış... Yeni mpdelini de piyasaya çıksın artık

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