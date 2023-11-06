Yenilenmiş iPod Modelleri Kapış Kapış Satıldı

iPod'ları hatırlar mısınız? Bir dönem çılgınlar gibi satılıyor ve herkesin elinde bir tane vardı. Hayata 2001 yılında gözlerini açan ürün son çıkışını ise 2019 yılında yaptı. Aradan geçen 18 yıllık süreçte bir müzik çalardan daha fazlası oldu ancak modası erken geçti. Fakat birileri hala onu seviyor olmalı. Zira 16 yıllık yenilenmiş iPod modelleri geçtiğimiz günlerde kapış kapış satıldı. İşte detaylar…

Yenilenmiş 16 yaşındaki iPod modelleri sıfırından daha pahalıya kapış kapış satıldılar!

23 Ekim 2001 tarihinde çıkış yapan iPod ile Apple müzik çalar olarak sınıflandırılan ürünlere yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyordu. İlerleyen süreçlerde ilk etapta ufak bir ekran daha sonrasında dokunmatik bir ekran ve App Store desteğine kavuşan iPod'lar son Touch isimli nesillerinde artık arama yapmayan iPhone konumuna gelmişlerdi.

Son iPod Touch 7. nesil olarak karşımıza 2019 yılında çıktı. O dönem çıkış yapan iPhone 11 serisi ile de birlikte artık ürün popülerliğini yitirmişti. Genel olarak kullanıcılar iPod almak yerine direkt olarak iPhone almayı tercih ediyorlardı. Bunda en büyük sebep cihazın bir telefon kadar özelliğe sahip olup telefon olarak kullanılamamasıydı.

Cihazın demode olduğunu ve satılmayacağını düşünen bir kesim var evet bu kısmen doğru da bir yaklaşım. Ancak eski bir Apple ürünleri tedarikçisi bunun tam tersi olduğunu bize gösterdi. Bu perakendeci elinde olan ve 2. el durumundaki iPod 5. nesilleri yenileyerek hayata döndürdü. Tüm cihazlara yeni bir pil ve 128 GB flash depolama ekledi. Bunun yanında satın alan müşterilerine orijinal bir Apple senkronizasyon kablosu ve kulaklık da hediye etti.

Ürünlerin 2007 yılından kaldığını belirten tedarikçi eski de olsa insanların hem nostalji yapmak hem de kaliteli şekilde müzik dinlemek için iPod'lara geçtiğini söylüyor. 2007 yılında sıfırları 249 dolara Apple tarafından satılan bu iPod'ları tedarikçi yenileyerek 2023 yılında 349 dolardan satışa koydu. Öncesinde de belirttiğimiz gibi ürünler hızla tükendi.