Yeni MacBook rengi sorunları da beraberinde getirdi

Dün tanıtımı yapılan yeni MacBook modelleri ile birlikte o çok beklenen siyah renk seçeneği de aslında eklenmiş oldu. Fakat bu yeni renk seçeneği yanında farklı sorunları da getirdi. iPhone 15 serisindeki parmak izi sorunsalı MacBook'larda da bir gelenek halini almış gibi gözüküyor. İşte detaylar…

Dün tanıtımı yapılan yeni MacBook modelleri ile birlikte o çok beklenen siyah renk seçeneği de aslında eklenmiş oldu. Fakat bu yeni renk seçeneği yanında farklı sorunları da getirdi. iPhone 15 serisindeki parmak izi sorunsalı MacBook'larda da bir gelenek halini almış gibi gözüküyor. İşte detaylar…

Yeni MacBook rengi "uzay siyahı" beraberinde sorunları da getirdi!

Eski okurlarımız hatırlayacaktır en çok beklenen AirPods ve MacBook renginin siyah olduğunu belirtmiş ve hatta yeni serilerde bu renklerin geleceğini belirtmiştik. Yeni MacBook'ların çıkmasıyla birlikte renk konusundaki tahminlerimizin doğru olduğunu göstermiş olduk. Ayrıca siyah AirPods bekleyenler için de müjdeli haberi vermiştik. Bahsi geçen haberi okumak için buraya tıklayabilir, siyah AirPods tasarımlarına göz atabilirsiniz.

Evet renk tahminlerimiz doğru çıktı üstüne beklenen renk kullanıcılar ile buluştu. Fakat bu kez de bir başka sorun baş gösterdi. Apple'ın uzun zamandır başının dertte olduğu, iPhone 15 serisi ile büyük bir eleştiri malzemesi olan "parmak izi" sorunu. Konuyla ilgili ortaya çıkan haberlere bakıldığında eski MacBook'lar akıllara geldi.

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Şimdi burada Apple tarafından beyan edilen bilgi, MacBook Pro ile birlikte gelen uzay siyahı renginin bahsi geçen parmak izi ve aşınma sorunlarını çözdüğü yönünde. Bunu kaplamanın sahip olduğu anotlama mührü özelliği sayesinde yaptığı belirtildi. Bahsi geçen mühür cihazın parmak izi tutması ve renkte aşınma gibi sorunların önüne geçtiğini bildirdi.

Bu konuda uzmanların hazırladığı analizlere baktığımızdaysa Apple'ın uygulama yaptığı bahsi geçen mührün engelleme konusunda iyi bir aşama olduğunu ancak bunun yüzde yüz işe yaramadığını belirtti. Yani bahsi geçen kaplama bu sorunu çözmek için iyi bir adım ancak yüzde yüz çözüm değil. Tabi asıl sonuçları kullanıcılar cihazları aldıkça ve kullandıkça göreceğiz.