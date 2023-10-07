Yeni iPhone Kullanıcılarının Yaptığı 5 Büyük Hata

Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız, muhtemelen telefonunuzu her incelediğinizde yeni özellikler keşfediyor olabilirsiniz. Ancak, birçok yeni iPhone kullanıcısı, telefonlarını kullanmaya başladıktan sonra ciddi hatalar yapabiliyorlar. Bu hatalar, zamanla hem telefonunuzun hem de donanım bileşenlerinin ömrünü kısaltabilir. İşte yeni iPhone kullanıcıları ve uzun süredir iPhone kullanıcılarının yaptığı 5 büyük hata…

Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız, muhtemelen telefonunuzu her incelediğinizde yeni özellikler keşfediyor olabilirsiniz. Ancak, birçok yeni iPhone kullanıcısı, telefonlarını kullanmaya başladıktan sonra ciddi hatalar yapabiliyorlar. Bu hatalar, zamanla hem telefonunuzun hem de donanım bileşenlerinin ömrünü kısaltabilir. İşte yeni iPhone kullanıcıları ve uzun süredir iPhone kullanıcılarının yaptığı 5 büyük hata…

iPhone kullanıcılarının yaptığı 4 büyük hata: Bu hataları yapmayın!

Eğer bir iPhone sahibiyseniz hem cihazınızın ömrünü arttırmak için hem de kullanıcı deneyiminizi arttırmak için bu hataları yapmayın. İşte madde madde 5 büyük hata…

1- "Bul" özelliğini aktif etmemek

"Bul" özelliği muhtemelen asla kullanmak istemeyeceğiniz bir özellik. Ancak telefonun güvende olması üzgün olmaktan çok daha iyidir. Bu yüzden iPhone'unuzda "Bul" özelliğini aktif edin. "Bul" özelliği sayesinde cihazınızın kaybolması veya çalınması durumlarında iCloud hesabınıza herhangi bir cihazdan giriş yaparak telefonunuzun şarjı varsa ve şebekeye bağlıysa anlık konumunu yoksa da en son bağlı olduğu konumu görebilirsiniz.

2- Optimize edilmiş/iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini kullanmamak

Batarya ömürleri onları kullanmanın yanında şarj etme aralıkların düzensiz olmasıyla da biter. Bu sebeple iPhone telefonlarınızda "iyileştirilmiş pil şarjı" özelliğini açık tutun. Bu özellik yapay zeka öğrenimi sayesinde telefonunuzu ne zaman sık kullandığınızı ve ne zaman kullanmadığınızı ölçer. Daha sonra şarj etme aralıklarını ve düzenini bu ölçümdeki sonuçlara göre ayarlayarak pilin şarj esnasında aşırı ısınması gibi sorunların önüne geçer. Bu sayede cihazınızın pil ömrü uzar.

Artık rakipleri düşünsün: HÜRJET'ten bir ilk!

3- Orijinal olmayan, lisansız aksesuarlar kullanmak

Şu an replika ürün pazarı oldukça geniş bir yelpazede. Birçok ürünün birebir replikaları üretiliyor ve bu ürünler aslında cihazlarınıza zarar veriyor. Bu sebeple orijinal olmayan MagSafe aksesuarları, şarj aletleri vb. ürünleri kullanmamaya özen gösterin. Her zaman orijinal Apple ürünlerini tercih edin.

4- Düzenli yedekleme almamak

Birçoğumuz, önemli mesajlardan, fotoğraflardan, videolardan işe veya kişisel notlara, belgelere kadar en değerli verilerimizin birçoğunu telefonlarımızda saklıyoruz. Ancak yazık ki bu, telefonlarımızı tek bir arıza halinde onlara bir şey olursa, çoğumuz için kritik bir kayıp olacak. İşte bu yüzden iPhone'unuzu kendi bulut uygulaması olan ve her an istediğiniz cihazdan bağlanarak verilerinizi alabileceğiniz iCloud'a kaydetmelisiniz. Bu sayede herhangi bir olumsuz durumda cihazınızdaki verileri kaybetmeyecek, derin üzüntüler yaşamayacaksınız.

Peki siz iPhone kullanıcılarının yaptığı 4 büyük hata listesine hangi hataları eklemek istersiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…