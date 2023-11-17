Yapay Zeka ile Zenginleştirilmiş Gözlükler: Geleceğin Teknolojisi

Cornell Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği araştırma sonucunda geliştirilen PoseSonic gözlük, sonar ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek kullanıcının üst vücut hareketlerini takip ediyor. Bu yenilikçi gözlükler, sağlık sektörü ve günlük rutinlerin takibinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cornell Üniversitesi'nin gerçekleştirmekte olduğu bir araştırma kapsamında geliştirilen gözlük, günümüzün en popüler teknolojisi olan yapay zeka ile zenginleştirilerek giyilebilir teknolojiler alanında yeni bir sayfa açmayı başardı. İşte geleceğin gözlükleri..

Gözlükler, sonar ve yapay zeka teknolojisinden güç alıyor

Araştırma ekibinin geliştirmiş olduğu PoseSonic isimli gözlük, mikro sonar teknolojisi aracılığıyla insan vücuduna duyulamayan ses dalgaları göndererek kişinin üst vücut hareketlerini takip ediyor. Elde ettiği verileri yapay zeka ile analiz eden gözlük, son derece hassas bir şekilde ölçüm yapabiliyor.

Söz konusu proje dahilinde fiziksel ve davranışsal detayları izlemeyi hedefleyen araştırmacılar, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanlarına da devrim niteliğinde bir yenilik kazandırmış durumda. Üzerine konumlandırılan küçük hoparlör ve mikrofonlar sayesinde vücut duruşunu analiz edebilen gözlük; omuzlar, dirsekler, bilekler, kalça ve burun gibi dokuz farklı vücut ekleminin hareketlerini yapay zeka teknolojisinden faydalanarak tahmin ederek doğru sonuçlar verebiliyor.

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Gözlük prototipinde kamera veya görüntülü sensörler yerine sonar teknolojisinden faydalanıyor olması, gizlilik tarafında daha güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Çalışma süresince tamamıyla ses dalgalarından faydalanan sistem, çok daha az enerji tüketiyor olmasıyla da öne çıkıyor.

Gözlüğün özellikle sağlık sektöründe ve uyku gibi günlük rutinlerin takibinde yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Peki, sizler bu cihazla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.